В Костроме после убийства девочки составят список опасных мест

В Костроме Добровольная Народная Дружина решила составить карту опасных мест города после резонансного убийства 5-летней девочки. Информация появилась в соцсетях движения.

Добровольцы планируют создать онлайн-карту, где будут отмечены потенциально опасные места: открытые люки, коллекторы, заброшенные здания, стройки без ограждений, неосвещенные территории.

Принять участие в создании списка может любой житель Костромы.

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Напомним, по одной из версий, обвиняемые в убийстве и изнасиловании ребёнка отправились с ней в глухое безлюдное место.