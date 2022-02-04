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Пятница, 4 февраля, 2022

В Костроме после убийства девочки составят список опасных мест

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В Костроме после убийства девочки составят список опасных мест

Александр Ильин
Фото: ДНД КОСТРОМЫ / vk.com/dndpatrolkos
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В Костроме Добровольная Народная Дружина решила составить карту опасных мест города после резонансного убийства 5-летней девочки. Информация появилась в соцсетях движения.

Добровольцы планируют создать онлайн-карту, где будут отмечены потенциально опасные места: открытые люки, коллекторы, заброшенные здания, стройки без ограждений, неосвещенные территории.

Принять участие в создании списка может любой житель Костромы. 

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Напомним, по одной из версий, обвиняемые в убийстве и изнасиловании ребёнка отправились с ней в глухое безлюдное место. 

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