В Костроме после ночного дождя затопило улицы

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Костромские улицы серьезно затопило после ночного дождя. Об этом сообщает Kostroma.today.

Очевидцы рассказали, что непогода оказалась губительна для некоторых улиц в городе. Так, ряд дорог просто ушли под воду.

В частности, вода текла ручьем по улицам Димитрова, Радиозаводской и площади Конституции. Из-за большого количества воды в некоторых местах и вовсе появились настоящие озера.

Такую обстановку местные жители связывают с отсутствием или забитием ливневок. Причем такая проблема возникает в городе постоянно.