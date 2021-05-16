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Воскресенье, 16 мая, 2021
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В Костроме после ночного дождя затопило улицы

Елена Лобанова
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Костромские улицы серьезно затопило после ночного дождя. Об этом сообщает Kostroma.today

Очевидцы рассказали, что непогода оказалась губительна для некоторых улиц в городе. Так, ряд дорог просто ушли под воду. 

В частности, вода текла ручьем по улицам Димитрова, Радиозаводской и площади Конституции. Из-за большого количества воды в некоторых местах и вовсе появились настоящие озера. 

Такую обстановку местные жители связывают с отсутствием или забитием ливневок. Причем такая проблема возникает в городе постоянно. 

— Мы уже столько лет сталкиваемся с потопом, до сих пор никто не может решить проблему. Таких участков в городе не очень много. Можно же довести водоотведение до ума, — подчеркнул костромич.

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