В Костроме после частичной отмены QR-кодов предприниматели увеличили выручку на четверть

После частичной отмены QR-кодов костромская торговля примерно на четверть увеличила обороты по сравнению с показателями начала декабря, сообщает портал K1.NEWS.

13 декабря власти региона смягчили антиковидные ограничения: в первой половине дня по будням в торговые центры можно попасть без предъявления QR-кодов.

Отметим, что действовать послабления будут лишь до 30 декабря.

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Напомним, что соответствующий сертификат всё ещё необходим для посещения других общественных мест: театр, кино, фитнес-залы, общепит и т.д.