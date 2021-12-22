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Среда, 22 декабря, 2021
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В Костроме после частичной отмены QR-кодов предприниматели увеличили выручку на четверть

Александр Ильин
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

После частичной отмены QR-кодов костромская торговля примерно на четверть увеличила обороты по сравнению с показателями начала декабря, сообщает портал K1.NEWS.

13 декабря власти региона смягчили антиковидные ограничения: в первой половине дня по будням в торговые центры можно попасть без предъявления QR-кодов.

Отметим, что действовать послабления будут лишь до 30 декабря.

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Напомним, что соответствующий сертификат всё ещё необходим для посещения других общественных мест: театр, кино, фитнес-залы, общепит и т.д.

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