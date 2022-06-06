В Костроме поползли слухи о массовых захоронениях детей на кладбище

Жители Костромы обсуждают необычные кресты на одном из кладбищ, пишет портал K1NEWS.

На них обратила внимание костромичка. По ее словам, кресты выглядели старыми, хотя даты смерти были совсем свежими. При этом, как отметила девушка, таблички были написаны от руки, на них указывались даты рождения и смерти ребенка и фамилия.

«С ними вперемешку пожилые люди. С такими же табличками, но с именами и датами», — пишет костромичка.

Некоторые пользователи предположили, что речь идет о массовых захоронениях детей. В местной администрации пояснили, что это захоронения людей, у которых нет родственников, либо невостребованных родственниками.

«Если дата рождения и/или смерти неизвестна, то на табличках указывается только имеющаяся у специализированной службы информация», – пояснили чиновники.

Установка креста не предусмотрена процедурой социального погребения.