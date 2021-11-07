В Костроме покупатели атаковали магазин после объявления о распродаже

Жители Костромы массово ринулись в гипермаркет «Карусель» в ТЦ «Стометровка» ради больших скидок, пишет Kostroma.Today.

Ранее стало известно о закрытии торговой точки. Перед полной ликвидацией костромичам пришли сообщения на телефон с предложением скидок до 80 процентов с 5 по 7 ноября.

По словам очевидцев, на выходных в магазине было очень людно. Так, в Сети появились фотографии с огромными очередями людей с полными тележками товара.

При этом покупатели признались, что простояли так несколько часов.