23.2 C
Рязань
Понедельник, 26 июля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

В Костроме отыскали опасное мясо из Твери

Никита Брыкин
В Костроме отыскали опасное мясо из Твери
- Advertisement -

На предприятие в Костроме поступила потенциально небезопасная продукция из неизвестного сырья, пишет портал «K1news».

Как рассказали в Россельхознадзоре, речь идет почти о полутора тоннах замороженной грудной кости производства АО «Птицефабрика Верхневолжская» из Тверской области.

В управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям направлены соответствующие материалы.

Получатели продукции получат письмо о проведении лабораторного контроля товара и недопустимости его нахождения в обороте.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]