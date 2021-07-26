В Костроме отыскали опасное мясо из Твери

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На предприятие в Костроме поступила потенциально небезопасная продукция из неизвестного сырья, пишет портал «K1news».

Как рассказали в Россельхознадзоре, речь идет почти о полутора тоннах замороженной грудной кости производства АО «Птицефабрика Верхневолжская» из Тверской области.

В управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям направлены соответствующие материалы.

Получатели продукции получат письмо о проведении лабораторного контроля товара и недопустимости его нахождения в обороте.