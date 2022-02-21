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Понедельник, 21 февраля, 2022

В Костроме на Кинешемском путепроводе 10 автомобилей попали в яму

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В Костроме на Кинешемском путепроводе 10 автомобилей попали в яму

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / Автомобильная Кострома

Вечером 20 февраля в Костроме на Кинешемском путепроводе 10 автомобилей угодили в огромную яму на дороге и пробили колёса. Видео инцидента появилось в группе Автомобильная Кострома Вконтакте.

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В социальных сетях водители рассказали, что около 10 машин встали на «аварийку» из-за пробитых колёс. 

Автомобилисты пожаловались на отсутствие нормального освещения на путепроводе. По их словам, ямы на дороге разглядеть невозможно.

Костромичи вспомнили, что ранее на этом участке уже заделывали ямы, однако те продолжают появляться.

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