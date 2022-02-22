В Костроме мерзнет семья с маленькими детьми из-за пробитого снежной глыбой балкона

Костромская семья вынуждена мерзнуть из-за того, что снег проломил навес над балконом в их доме на Кинешемском шоссе. Ролик опубликован в группе «ЧП Кострома» в социальной сети «ВКонтакте».

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По словам проживающего в доме мужчины с крыши упала снежная глыба, разбила все окна и попала в квартиру на пятом этаже.

«Вот такая вот у нас беда. Сегодня ночью рухнула глыба льда. На что управляющая компания нам сказала: «Ничем помочь не можем», — заявил костромич.

По его словам, семья с двумя маленькими детьми вынуждена сама раздалбливать лед, поскольку в УК попросили ждать результат в течение 10 дней.

Костромич обратился к администрации города с вопросом, как быть в этой ситуации.