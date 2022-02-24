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Четверг, 24 февраля, 2022

В Костроме 16-летний подросток погиб под колёсами поезда

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В Костроме 16-летний подросток погиб под колёсами поезда

Александр Ильин
Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

Вечером 23 февраля в Костроме на 374-м километре перегона станций «Кострома — Каримово» 16-летний подросток погиб под колёсами поезда, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

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Мальчик скончался на месте, получив несовместимые с жизнью травмы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Подростка сбил поезд «Ласточка». Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. По данным KOSTROMA.TODAY, погибший учился в местной школе.

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