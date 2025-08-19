В Корпорации развития обсудили усовершенствование методологии расчетов Нацрейтинга АСИ

В Корпорации развития внесли предложения по усовершенствованию методологии расчетов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив. В рабочей встрече в формате ВКС приняли участие эксперты АСИ, представители органов исполнительной власти, деятельность которых учитывается при составлении ежегодного Национального инвестиционного рейтинга.

В 2025 году Рязанская область заняла 18 место из 46 по РФ в Национальном рейтинге. Это 11 место из 18 по центральному федеральному округу. Интегральный индекс увеличился на 2,31 балла, составив 67 баллов из 100 возможных.

Заместитель председателя комитета инвестиций и туризма Рязанской области Мария Лазарева отметила, что Рязанская область стала лидером по направлениям: недвижимость, защита бизнеса, меры поддержки бизнеса, экспортная деятельность, кадровые и трудовые ресурсы.

По оценке экспертов АСИ, Рязанская область показала существенную положительную динамику по процедурам оформления земельных участков, водоснабжению, нефинансовой поддержке бизнеса.

«По результатам опроса видно, что работа проводится как в институциональной среде, так и в адресной работе с инвесторами», – подытожили эксперты АСИ.

На совещании обсудили, как упрочить действующие позиции и улучшить в будущем показатели региона в Нацрейтинге. Прозвучали идеи по усовершенствованию его методологии.

Было озвучено предложение о необходимости варьировать и диверсифицировать показатели по оценке экспорта и отход от абсолютных величин в будущем. Можно открыть «горячую линию» для инвесторов и пересмотреть порядок постановки на кадастровый учет, это поможет оптимизировать процедуру регистрации прав собственности. Для поддержки бизнеса прозвучала идея совершенствовать подходы к развитию цифровой платформы МСП. Таким образом, предложения были выдвинуты и рассмотрены по всем регулируемым показателям.

В рамках совещания обсудили мероприятия утвержденной дорожной карты по улучшению показателей Национального инвестиционного рейтинга, 27 из которых вошли в КПЭ региона в рамках Национальной модели целевых условий ведения бизнеса.