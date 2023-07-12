Среда, 12 июля, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Кораблинском районе создадут логистический комплекс для доставки удобрений

7info

Рязанская область заключила договор с «ФосАгро-Регион», сообщил в телеграм-канале губернатор Павел Малков.

Инвестор планирует вложить 180 миллионов рублей в создание на территории Кораблинского района логистического комплекса для доставки гранулированных и жидких минеральных удобрений.

По словам Малкова, компания ФосАгро — один из мировых лидеров по выпуску удобрений. Создание логистического комплекса даст импульс развитию отрасли.

«ФосАгро-Регион» объединяет 11 региональных компаний, обеспечивающих сельхозтоваропроизводителей в России и странах ближнего зарубежья высокоэффективными минеральными удобрениями.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Рязанская область готова сотрудничать с китайской провинцией Хэйлунцзян

Рязанская область готова сотрудничать с китайской провинцией Хэйлунцзян, сообщила ВКонтакте зампред правительства региона Юлия Швакова.

Банк «Открытие»: половина россиян тратит на сладости не более 1000 рублей в месяц

63% россиян считают, что сладости вредны для здоровья. Тем не менее, 49% постоянно употребляют в пищу сладкое и только 2% совсем не едят сладостей.

Объём выдач ипотеки  самозанятым банком ВТБ превысил 5 млрд рублей

По статистике банка, чаще всего такие клиенты приобретают квартиры, а средний размер одного кредита составляет около 4 млн рублей.

Суд подтвердил картельный сговор в Касимове

Суд апелляционной инстанции подтвердил законность принятого Рязанским УФАС России решения по картельному сговору

В Рязани пропала 83-летняя пенсионерка

Александра Ивановна Рябчикова 1940 года рождения ушла из дома 10 июля.

В Рязани ликвидируют несанкционированную свалку в районе Кузьмина оврага

Прокуратура подала иск в суд, который обязал администрацию Рязани ликвидировать свалку.

В Рязанской области ожидают появление полярных сияний

По информации астрономов, сегодня и завтра произойдут небольшие магнитные возмущения.

Рязанка зарезала сожителя во время пьяной ссоры

Женщина на почве ревности ударила мужчину ножом в грудь. От полученной раны пострадавший умер по дороге в больницу.

В Рязани задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

Сотрудники ППСП Рязанской области задержали 31-летнего жителя Рязани, который находился в федеральном розыске за кражу.

В на фестивале «Малина» в Рязанской области выступит Хабиб

На ежегодном рязанском фестивале «Малина» 15 июля в селе Новоселки Рыбновского района выступит известный певец Хабиб.

12 июля может стать самым холодным днем за последние 75 лет

12 июля температура воздуха в Центральной части России опустится до минимальных значений за 75 лет метеонаблюдений.

На улице Коняева в Рязани произошло ДТП

О происшествии сообщает портал «Ya.62».
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации