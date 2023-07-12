В Кораблинском районе создадут логистический комплекс для доставки удобрений

Рязанская область заключила договор с «ФосАгро-Регион», сообщил в телеграм-канале губернатор Павел Малков.
Инвестор планирует вложить 180 миллионов рублей в создание на территории Кораблинского района логистического комплекса для доставки гранулированных и жидких минеральных удобрений.
По словам Малкова, компания ФосАгро — один из мировых лидеров по выпуску удобрений. Создание логистического комплекса даст импульс развитию отрасли.
«ФосАгро-Регион» объединяет 11 региональных компаний, обеспечивающих сельхозтоваропроизводителей в России и странах ближнего зарубежья высокоэффективными минеральными удобрениями.