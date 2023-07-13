В Кораблинском районе появится цех на 800 рабочих мест

Цех по убою и обвалке мяса начнет работать в 2024 году.

С ходом реализации инвестиционного проекта по строительству цеха ознакомился губернатор Рязанской области Павел Малков в ходе рабочей поездки в Кораблинский район. Глава региона отметил, что реализация проекта даст серьезную прибавку к бюджету и большое количество рабочих мест.

«Очень здорово, что здесь появляется возможность для жителей района найти высокооплачиваемую работу на новых предприятиях», — подчеркнул Павел Малков.

Ранее стало известно, что в Кораблинском районе запустят центр дистрибуции минеральных удобрений.