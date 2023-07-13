В Кораблинском районе отремонтируют Дворец культуры

Об этом заявил губернатор Рязанской области Павел Малков в ходе рабочей поездки в район.

Как сообщает пресс-служба правительства, глава региона поручил незамедлительно заняться подготовительными вопросами и провести на объекте работы первоочередного характера, уже привлечена экспертная организация для проверки здания.

Экстренный ремонт Дворца культуры проведут в ближайшее время. Губернатор уточнил, что проектно-сметная документация на ремонт всего учреждения подготавливается, Дворец будет заявлен на конкурс для получения федерального финансирования.