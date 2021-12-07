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Вторник, 7 декабря, 2021
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В Кораблинском районе освободившийся из тюрьмы мужчина напал с ножом на пенсионерку

Александр Ильин

В Рязанской области оперативники уголовного розыска задержали 44-летнего рецидивиста, который подозревается в разбойном нападении на 56-летнюю жительницу деревни Ковалинка Кораблинского района, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Как выяснили правоохранители, подозреваемый недавно освободился из тюрьмы. В местах лишения свободы он суммарно провёл более 15 лет.

По предварительной информации, когда у мужчины закончились деньги, он поехал к своим друзьям и родственникам, однако никто не смог ему помочь. Знакомые лишь дали ему велосипед.

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Проезжая по деревне, злоумышленник увидел дом с тёмными окнами и решил что-нибудь оттуда украсть. Внутри находилась 56-летняя хозяйка. Угрожая женщине ножом, он похитил у неё 6 тысяч рублей и скрылся на велосипеде.

Из-за глубокого снега мужчине пришлось бросить транспорт и личные вещи. Позже он добрался на попутках до Ряжска, где его поймали полицейские.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.162 УК РФ.

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