В Кораблинском районе маршрутка пыталась проехать по закрытому подтопленному мосту

В понедельник, 13 марта, спасательные службы получили сообщение о том, что маршрутное такси проехало по закрытому, ограждённому участку подтопленного моста через Ранову.

Как сообщили в главке МЧС по Рязанской области, инцидент произошёл в 10:40 возле населённого пункта Кипчаково.

В маршрутке находилось 15 человек. На место выезжали 6 человек Рязанской областной противопожарно-спасательной службы и 2 единицы техники.

В 11:10 все пассажиры были спасены, а маршрутное такси доставлено на берег.