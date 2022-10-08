Суббота, 8 октября, 2022
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В Кораблинском районе директора учреждения допобразования обвиняют в подлог

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Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

В Кораблинском районе следователи завершили работу над делом директора учреждения дополнительного образования. Она обвиняется в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ), сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По данным следствия, в мае 2020 года директор заключила контракт на капитальный ремонт здания с коммерческой организацией. В ноябре она подписал акт о приёмке, хотя часть работ была не сделана. При этом обвиняемая внесла в документ недостоверные сведения.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении Следственного комитета.

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