В Кораблинском округе отремонтируют мост через Проню

В Кораблинском округе Рязанской области капитально ремонтируют мост через реку Проня, соединяющий деревни Шилово и Волконка. Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Работы, начавшиеся в июне, включают устройство опалубки монолитного ригеля, песчаного основания на сопряжении опор, монтаж монолитного бортика и другие важные этапы. Протяженность моста составляет 36 метров. Завершение работ запланировано на октябрь этого года.

Отметим, что в рамках национального проекта в этом году в Кораблинском районе также ведется ремонт моста через реку Молва. Этот проект затрагивает дорогу Яблонево — Ерлино – Чижово, протяженностью 18 метров. Современные технологии и материалы обеспечат прочность и долговечность мостов.