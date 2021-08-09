В Кораблине мужчина угрожал зарезать 27-летнюю сожительницу из-за ревности

В Кораблине местный житель угрожал зарезать 27-летнюю сожительницу из ревности. Его смогли утихомирить полицейские. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По данным правоохранителей, в полицию позвонила женщина. Она рассказала, что ее нетрезвый сожитель грозит убить ее.
Оказалось, что 26-летний местный житель сильно ревновал женщину. Он не раз подозревал ее в неверности. В последнее время мужчина стал много пить. Тот день не был исключением.
Разозлившись, мужчина схватил кухонный нож и пригрозил зарезать женщину, если она не признается в своей «тайной жизни».
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ. Ему грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо – лишение свободы на срок до 2 лет.