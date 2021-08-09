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Понедельник, 9 августа, 2021
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В Кораблине мужчина угрожал зарезать 27-летнюю сожительницу из-за ревности

Елена Лобанова
В Кораблине мужчина угрожал зарезать 27-летнюю сожительницу из-за ревности
Изображение Nino Carè с сайта Pixabay
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В Кораблине местный житель угрожал зарезать 27-летнюю сожительницу из ревности. Его смогли утихомирить полицейские. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

По данным правоохранителей, в полицию позвонила женщина. Она рассказала, что ее нетрезвый сожитель грозит убить ее. 

Оказалось, что 26-летний местный житель сильно ревновал женщину. Он не раз подозревал ее в неверности. В последнее время мужчина стал много пить. Тот день не был исключением. 

— Вечером мужчина заметил, что его подруга с ребенком выходят из автомобиля знакомого, который их подвез до дома. Уже в жилище местный житель начал выяснять подробности «похождения» возлюбленной. Женщина пыталась доказать, что ни в чем не виновата, однако доводы злоумышленника не удовлетворяли, — говорится в сообщении. 

Разозлившись, мужчина схватил кухонный нож и пригрозил зарезать женщину, если она не признается в своей «тайной жизни». 

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ. Ему грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо – лишение свободы на срок до 2 лет.

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