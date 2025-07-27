В Константиново отпраздновали 60-летний юбилей Музея-заповедника Сергея Есенина

26 июля на территории Государственного музея-заповедника С.А. Есенина развернулось масштабное празднование. Обеспечив программу, затрагивающую практически весь музейный комплекс, учреждение отметило свой 60-летний юбилей. Рассказываем, как это было.

Приветственные мероприятия стартовали ещё в 12:00 и сразу в нескольких местах – на малой поэтической площадке, около литературного музея под открытым небом, на зелёной площадке в центре села и в усадьбе родителей Сергея Есенина.

Первая локация явилась особенно значимой – там о становлении музея-заповедника, ранних годах его существования и многих примечательных эпизодах, таких как например появление в селе удобной дороги и лошадки с истинно есенинским именем Берёзка, рассказали сотрудники музея. В том числе заслуженный работник культуры РФ и ведущий научный сотрудник учреждения Константин Воронцов, у которого нам ранее посчастливилось взять интервью.

– Уезжая (из Константиново), я почему-то был уверен, что ещё сюда вернусь. Потому что не заразиться атмосферой этого места, любовью к нему было просто невозможно. Пусть лето 70-го года и было напряжённым – посетители шли толпами! – поделился Константин воспоминаниями.

Не обошлось в рамках лектория и без упоминания о самых видных фигурах, инициировавших появление музея – сестрах Сергея Есенина, Екатерине и Александре. Рассказывала Елена Астахова, трудившаяся раньше в должности директора учреждения.

– Около нашего дома, дома Калинкиных, было пространство, где им построили дом, один на две семьи. По их же рассказам я знаю, что Екатерина и Александра даже тянули спички – кому какая сторона достанется.

В свою очередь выставочный стенд рядом с литературным музеем оказался небольшим, но крайне информативным! Особенно поражает статистика – от 43 экспонатов до более чем 31 тысячи. Примерно столько же собрал как-то День рождения поэта, отмечаемый в селе ещё бо́льшим праздником.

Зелёная площадка стала сосредоточением активностей – аутентичных, соответствующих Есенинской эпохе настольных игр и мастер-классов. В усадьбе родителей поэта можно было продегустировать уникальное блюдо Рязанского края от гастробара «Поэт» под названием «губёнка гречневая с грибами лесными и говяжьей голяшкою растомлённою», а в Константиновской школе – подписать на память открытку.

Как и любое мероприятие на территории музея, юбилей начался с возложения цветов к памятнику Сергею Есенину в 13:00. В рамках этой части для гостей выступил коллектив заповедника «Есенин-квартет» с задорной, в духе поэта композицией.

В 14:00 на главной сцене гвоздь программы – ансамбль «Радуница», – выступил с проникновенной песней на стихи Есенина «О Матерь Божья», после чего празднование юбилея было торжественно открыто. Приветственные слова произнесли заместитель председателя Рязанской Областной Думы Николай Макариков и глава администрации Рыбновского муниципального района Елена Менкова.

– Есенин. Для всех он, пожалуй, разный. Для кого-то – человек, воспевший рязанскую землю. Для кого-то – хулиган… В свое время музей-заповедник поразил меня подходом к созданию экспозиций. Здесь чувствуется осмысленный подход к каждой детали. Ведь Есенин – это не только поэт, но и философ, чьи стихи заставляют размышлять. Изучая его работы, вы обнаружите эту неповторимую многогранность его творчества, – отметил Николай Макариков.

Также сотрудникам учреждения за их неоценимый вклад в сохранение культурного наследия нашей страны были вручены дипломы и благодарности.

Наконец, после ещё одного душевного выхода «Радуницы» свой джазовый концерт подарил гостям села Антон Ярославский – на главной сцене прозвучали такие родные сердцу композиции в новом исполнении, как «Ходит песенка по кругу», «Проснись и пой» и напоминающая нам, что Есенин «был столичный франт», «Есть на свете город».