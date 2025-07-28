В Константиново открылась выставка «История музея: 1965-2025»

В день рождения музея-заповедника, 26 июля, состоялось торжественное открытие выставки «История музея: 1965-2025». Об этом сообщается в соцсетях музея.

Для посетителей была проведена кураторская экскурсия по выставке в Каретном дворе. Среди гостей присутствовали: заместитель председателя Рязанской областной Думы Николай Макариков, глава администрации Рыбновского муниципального района Елена Минкова, заместитель президента Торгово-промышленной палаты Рязанской области Евгений Сорокин, заместитель министра культуры Рязанской области Наталья Кравченко.

Выставка посвящена истории создания и развития музея Сергея Александровича Есенина: 1 января 1926 года в Доме Герцена прозвучало предложение основать в родном селе поэта избу-читальню его имени. С этого времени малая родина лирика стала местом притяжения для почитателей его творчества.

На выставке среди экспонатов особый интерес представляют наиболее ранние и последние поступления в фонды музея, а также предметы из архивов Гордона Маквея и Юрия Прокушева.

Выставка будет работать до 31 августа 2025 года. Вход в экспозицию «Каретный двор» по входному билету на территорию.

Возрастное ограничение 6+.