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Культура и события

В Константиново открылась выставка «История музея: 1965-2025»

Анастасия Мериакри

В день рождения музея-заповедника, 26 июля, состоялось торжественное открытие выставки «История музея: 1965-2025». Об этом сообщается в соцсетях музея.

Для посетителей была проведена кураторская экскурсия по выставке в Каретном дворе. Среди гостей присутствовали: заместитель председателя Рязанской областной Думы Николай Макариков, глава администрации Рыбновского муниципального района Елена Минкова, заместитель президента Торгово-промышленной палаты Рязанской области Евгений Сорокин, заместитель министра культуры Рязанской области Наталья Кравченко. 

Выставка посвящена истории создания и развития музея Сергея Александровича Есенина: 1 января 1926 года в Доме Герцена прозвучало предложение основать в родном селе поэта избу-читальню его имени. С этого времени малая родина лирика стала местом притяжения для почитателей его творчества.

На выставке среди экспонатов особый интерес представляют наиболее ранние и последние поступления в фонды музея, а также предметы из архивов Гордона Маквея и Юрия Прокушева. 

Выставка будет работать до 31 августа 2025 года. Вход в экспозицию «Каретный двор» по входному билету на территорию.

Возрастное ограничение 6+.

В Константиново открылась выставка "История музея: 1965-2025" Выставка посвящена истории создания и развития музея Сергея Александровича Есенина: 1 января 1926 года в Доме Герцена прозвучало предложение основать в родном селе поэта избу-читальню его имени.
В Константиново открылась выставка "История музея: 1965-2025" Выставка посвящена истории создания и развития музея Сергея Александровича Есенина: 1 января 1926 года в Доме Герцена прозвучало предложение основать в родном селе поэта избу-читальню его имени.
В Константиново открылась выставка "История музея: 1965-2025" Выставка посвящена истории создания и развития музея Сергея Александровича Есенина: 1 января 1926 года в Доме Герцена прозвучало предложение основать в родном селе поэта избу-читальню его имени.
В Константиново открылась выставка "История музея: 1965-2025" Выставка посвящена истории создания и развития музея Сергея Александровича Есенина: 1 января 1926 года в Доме Герцена прозвучало предложение основать в родном селе поэта избу-читальню его имени.

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