В конце недели рязанцев ожидает небольшой звёздный дождь — Ориониды. Об этом сообщила группа «Rznastro. Космос. Рязань. Астрономия».

По данным Википедии, Ориониды — это метеорный поток, метеоры которого кажутся вылетающими из созвездия Ориона.

Рой метеорных тел, образующий ориониды, дважды в год встречается с Землей. При встречах наблюдаются два метеорных потока: весной — Майские Аквариды (радиант в созвездии Водолея) с максимальным числом метеоров 5 мая, осенью — Ориониды с максимальным числом метеоров 21–22 октября.

Метеорный поток Орионид связан с кометой Галлея.