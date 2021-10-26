В комплексе зданий Хлебозавода №3 организуют технопарк

В комплексе зданий Хлебозавода №3 планируется организовать технопарк, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

На балансе муниципального Хлебозавода №3 стоит имущественный комплекс, расположенный по адресу пл. Соборная, 18, который сейчас не задействован в процессе производства. Все производственное оборудование перемещено на территорию предприятия на ул. Чкалова.

Общая площадь объектов недвижимости – 3460,5 кв.м., площадь земельного участка составляет 5320,1 кв.м. Основными объектами имущественного комплекса являются:

— памятник регионального значения – здание первой электростанции, конец 19 века – 4-этажное административное здание (финансовое состояние предприятия и бюджет города не позволяют обеспечить в полной мере исполнение охранных обязательств в отношении объекта);

— 3-этажное административное здание;

— 1-этажное деревянное здание – контора, исторически ценный градоформирующий объект – жилой дом, конец 19 века, включено в границы исторического поселения регионального значения;

— 2-этажный гараж;

— 1-этажное здание – оборудованная котельная;

— 2 газопровода среднего давления.

На сайте Правительства Рязанской области размещена информация по подбору и приобретению здания (либо комплекса зданий) для размещения технопарка, расположенного в центральной части города. С целью наиболее эффективного использования имущественного комплекса, сохранения памятника регионального значения, а также преобразования территории в будущие общественные пространства рассматривается возможность размещения здесь технопарка.

Заключение сделки по продаже имущественного комплекса на пл. Соборной благоприятно отразится на развитии городской инфраструктуры и имеет ряд плюсов для города. Это позволит сохранить имущественный комплекс в государственной собственности, восстановить и сохранить памятник регионального значения, создать новый объект показа, повысить туристкую привлекательность центра города.

Размещение технопарка на этой территории позволит вовлечь комплекс в хозяйственный оборот, создать новые рабочие места. Средства с продажи комплекса планируется направить на погашение задолженности по налогам и сборам, а также прочей кредиторской задолженности, что, в том числе, позволит сохранить производственное здание МП Хлебозавод №3 на ул. Чкалова, предоставленное в залог под отсрочку налоговых платежей. Это так же принесет дополнительный доход, сократит излишние расходы.