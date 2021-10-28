В комплексе зданий бывшего хлебозавода № 1 в Рязани планируется организовать технопарк

Вопрос об имущественном комплексе хлебозавода, расположенном по адресу пл. Соборная, 18, рассмотрели на внеочередном заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Рязанской городской Думы. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

В данный момент комплекс не задействован в процессе производства. Все оборудование перемещено на территорию хлебозавода №3 на ул. Чкалова.

На заседании комитета депутаты одобрили сделку по продаже имущественного комплекса на пл. Соборной. По данным администрации это благоприятно отразится на развитии городской инфраструктуры, позволит сохранить имущество в государственной собственности, восстановить памятник регионального значения, создать новый объект показа, повысить туристскую привлекательность центра города. Предполагается, что на данной территории будет размещен технопарк, будут созданы новые рабочие места.

Средства от продажи комплекса планируется направить на погашение задолженности по налогам и сборам, а также прочей кредиторской задолженности, что, в том числе, позволит сохранить производственное здание МП Хлебозавод №3 на ул. Чкалова, предоставленное в залог под отсрочку налоговых платежей. Это так же принесет дополнительный доход, сократит излишние расходы.