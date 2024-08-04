Воскресенье, 4 августа, 2024

В Коми полицейского обвинили в избиении безногого участника СВО

Автор: powder

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Сотрудника полиции в Коми обвинили в жестоком избиении инвалида, потерявшего нижнюю конечность во время спецоперации, пишет МК.

По данным местных пабликов, инцидент произошел в городе Инте. Предположительно, компания шумно отмечала возвращение приятеля из зоны боевых действий. Это не понравилось соседям, которые вызвали полицию.

Утверждается, что виновник торжества попытался ударить одного из прибывших стражей порядка, после чего его задержали.

После этого, по одной из версий, сотрудник полиции удерживал участника СВО за ногу, пока тот лежал на асфальте, вырывался и кричал, что его избили.

В региональном главке МВД заявили, что подозреваемым оказался 30-летний местный житель, который на момент задержания «был с внешними признаками алкогольного опьянения». По мнению ведомства, сотрудник действовал в рамках закона и применил физическую силу обоснованно, чтобы пресечь противоправные действия.

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