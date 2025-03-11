В колонии-поселения будут производить контейнеры для ТБО

В колонии-поселения №1 Рязанской области планируют производить контейнеры для ТБО. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по области.

Весь производственный процесс будет организован на территории колонии-поселения. Участок по изготовлению металлических баков планируется полностью оснастить инвентарем и оборудованием заказчика. Производство металлоизделий даст возможность создать новые рабочие места для осужденных и увеличить доход исправительного учреждения.

Благодаря работе осужденные смогут выплачивать иски потерпевшим и совершенствовать свои профессиональные навыки.