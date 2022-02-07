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Понедельник, 7 февраля, 2022

В Клинцах главврач поликлиники Грибанов пожаловался на страшные нагрузки медиков

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В Клинцах главврач поликлиники Грибанов пожаловался на страшные нагрузки медиков

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Главный врач поликлиники №1 в Клинцах Владимир Грибанов заявил о невыносимых нагрузках медиков, пишет Брянск Today.

По его словам, пандемия вынуждает задействовать ресурсы медучреждение на максимум. Однако участковые врачи не справляются со столь большим объемом пациентов.

В этой связи Грибанов попросил горожан временно воздержаться от посещения больницы без крайней необходимости. При этом он призвал отнестись с пониманием к большим очередям.

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Главврач заключил, что многие из сотрудников сами неоднократно переболели коронавирусом.

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