В Клинцах главврач поликлиники Грибанов пожаловался на страшные нагрузки медиков

Главный врач поликлиники №1 в Клинцах Владимир Грибанов заявил о невыносимых нагрузках медиков, пишет Брянск Today.

По его словам, пандемия вынуждает задействовать ресурсы медучреждение на максимум. Однако участковые врачи не справляются со столь большим объемом пациентов.

В этой связи Грибанов попросил горожан временно воздержаться от посещения больницы без крайней необходимости. При этом он призвал отнестись с пониманием к большим очередям.

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Главврач заключил, что многие из сотрудников сами неоднократно переболели коронавирусом.