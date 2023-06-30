В Клепиковском районе завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного врача 

Касимовским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного врача одного из медицинских учреждений Клепиковского района.

Расследование велось по обвинению в нецелевом расходовании бюджетных средств (ч. 1 ст. 285.1 УК РФ).

Следствие установило, что в 2022 году бывший руководитель израсходовал часть субсидии, предоставленной из областного бюджета на оплату труда медицинских работников и профсоюзные взносы, в общей сумме более 2,3 млн рублей.

Сейчас дело для рассмотрения направлено в суд.