В Клепиковском районе сбежавшего хаски жестоко убили соседи

О происшествии сообщила ВКонтакте «Служба по контролю за безнадзорными животными».

Владельцы собаки рассказали, что полуторагодовалый Арчи сбежал 30 мая. Собаку искали, размещали посты, но поиски были безрезультатными. 1 июня хаски жестоко убили жители села Екшур. Причиной расправы стала гибель соседских гусят, – говорится в сообщении.

На ошейнике собаки был адресник, так что владельцы питомца узнали о случившемся. Хозяева просили отдать тело животного, но им сказали, что его выбросили в мусор. Владельцы обратились в полицию, начата проверка.