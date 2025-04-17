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Транспорт и дороги

В Клепиковском районе ремонтируют автодорогу в рамках нацпроекта

Алексей Самохин

В Клепиковском районе Рязанской области активно ведутся ремонтные работы на автодороге Спас-Клепики — Макеево — Задне-Пилево.

Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Протяжённость ремонтируемого участка составляет 4,5 километра.

Участок начинается на въезде в город Спас-Клепики и проходит через деревни Первушкино, Сергеево и Макеево. Благодаря ремонту улучшится доступ к социально значимым объектам, что положительно скажется на качестве жизни местных жителей.

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Запланированы работы по замене асфальтобетонного покрытия, обустройству обочин и съездов, а также обновлению дорожной разметки и установке новых дорожных знаков.

В настоящее время специалисты подрядной организации укладывают выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия.

С начала реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Клепиковском районе уже отремонтировано более 65 километров дорог.

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