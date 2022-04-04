В Клепиковском районе профосмотр несовершеннолетних провели без согласия родителей

Прокуратурой Клепиковского района проведена проверка соблюдения прав несовершеннолетних при проведении профилактического медицинского осмотра. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

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В образовательном учреждении проводился профилактический медицинский осмотр учащихся. В нарушение норм Федерального закона информированное добровольное согласие на профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних врачом-педиатром медицинского учреждения не оформлялось, несовершеннолетним (родителям или иным законным представителям) не вручалось, медицинский осмотр несовершеннолетних проведен без наличия информированного добровольного согласия на его проведение и без уведомления родителей.

В этой связи прокуратурой района в адрес медицинского учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.