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В Клепиковском районе полицейские поймали пьяного водителя за рулём «Оки»

Сотрудники ГИБДД остановили в Клепиковском районе «Оку», за рулём которой находился пьяный водитель.

Инцидент произошёл в деревне Тамышево. 58-летний мужчина двигался по одной из улиц. Полицейские заметили у него неустойчивость позы, покраснение кожных покровов лица, нарушение речи. Водителю предложили пройти освидетельствование. Результат – наличие 0.686 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в 4 раза превышает допустимый уровень.

Нарушителю грозит административный штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

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