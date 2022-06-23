В Клепиковском районе похититель велосипеда осуждён на 3,5 года

Клепиковский райсуд признал мужчину виновным в краже подросткового велосипеда и назначил ему наказание 3 года 6 месяцев лишения свободы. Подсудимый уже был осуждён на подобные преступления. Об этом сообщает прокуратура Клепиковского района.

Следствие установило, что подсудимый, освободившийся из мест лишения свободы, похитил велосипед стоимостью свыше 10 тысяч рублей из подъезда МКД. Украденное мужчина продал за 200 рублей, которые потратил на алкоголь.

Сотрудники ОМВД по Клепиковскому району обнаружили этот велосипед в посёлке Шумашь. Украденное имущество было изъято и возвращено законному владельцу.

Подсудимый полностью признал вину в преступлении. Его взяли под стражу в зале суда.