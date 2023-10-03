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В Клепиковском районе осудили мужчину, который десять лет скрывался от следствия

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Изображение от wirestock на Freepik

В Клепиковском районе осудили мужчину, который скрывался от следствия десять лет. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В августе 2009 года злоумышленник в вместе со своими знакомыми по предварительному сговору попытался сбыть около торгового центра в Спас-Клепиках героин. Его задержали сотрудники правоохранительных органов. Позднее подозреваемому удалось скрыться от следствия. Как итог — мужчину объявили в федеральный розыск. В общей сложности от следователей он скрывался на протяжении десяти лет.

Суд признал злоумышленника виновным, ему назначил наказание в виде лишения свободы на срок девять лет.

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