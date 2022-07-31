В Клепиковском районе обнаружили ещё один вид бабочек.

Находку сделал рязанский энтомолог Виктор Буртнев в ходе исследований фауны бабочек в Клепиковском районе на одном из верховых болот. Об этом сообщает «Медиа Рязань».

Красновато-серую шерстолапку удалось обнаружить с помощью оборудования для ночного привлечения насекомых. Ранее этот вид бабочек учёным на глаза не попадался.

Находка повышает статус болотного массива, который чудом избежал осушения во время мелиорации Мещëры, что позволило сохранить популяции редчайших и охраняемых в регионе бабочек.

По словам завкафедрой географии и экологии природопользования РГУ имени С.А. Есенина Алексея Водорезова, красновато-серая шерстолапка – ещё один кандидат на включение в Красную книгу животных Рязанской области.

Алексей Водорезов: «Её популяция, судя по всему, находится в относительной безопасности и защищена границами памятника природы, где осушение, добыча минерального сырья, застройка, и большинство видов рубок запрещены по закону»

Для бабочки характера поза покоя, когда насекомое вытягивает далеко перед собой особо длинные передние ножки, густо покрытые волосками. Назначение такого поведения пока неизвестно. По одной версии, в таком положении бабочка напоминает грозного паука и может отпугнуть остолбеневшего хищника.

Сезон исследования природы в полном разгаре, отметил Алексей Водорезов, и новые открытия возможны каждую неделю.