В Клепиковском районе насмерть сбили человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Рязанской области.

Происшествие произошло примерно в 18:00 на 433-ем километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо», по предварительной информации, водитель автомобиля «Газель» совершил наезд на пешехода, переходящего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм скончался на месте ДТП .

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются.