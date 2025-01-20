В Клепиковском районе насмерть сбили человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Рязанской области.
Происшествие произошло примерно в 18:00 на 433-ем километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо», по предварительной информации, водитель автомобиля «Газель» совершил наезд на пешехода, переходящего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм скончался на месте ДТП
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются.