В Клепиках мотоциклист получил травмы при столкновении с «Жигулями»

В среду, 21 мая около 07:55 в городе Спас-Клепики, у дома № 88 на улице Ленина, произошло дорожно-транспортное происшествие. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

По предварительным данным, 49-летняя местная жительница, управляя автомобилем ВАЗ-2104, не уступила дорогу транспортному средству, имеющему преимущество в движении. В результате произошло столкновение с мотоциклом «Регул», которым управлял 37-летний житель Спас-Клепиков.

Мотоциклист получил травмы и обратился за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.