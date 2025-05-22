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Происшествия

В Клепиках мотоциклист получил травмы при столкновении с «Жигулями»

Алексей Самохин

В среду, 21 мая около 07:55 в городе Спас-Клепики, у дома № 88 на улице Ленина, произошло дорожно-транспортное происшествие. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

По предварительным данным, 49-летняя местная жительница, управляя автомобилем ВАЗ-2104, не уступила дорогу транспортному средству, имеющему преимущество в движении. В результате произошло столкновение с мотоциклом «Регул», которым управлял 37-летний житель Спас-Клепиков.

Мотоциклист получил травмы и обратился за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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