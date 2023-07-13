В Кирове полицейские задержали местного жителя, зарезавшего мужчину на улице

В Кирове сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

13 июля в 11 часов в дежурную часть поступило сообщение о нападении неизвестного с ножом на мужчину на улице Кочкиной у Кочуровского парка. Пострадавший, кировчанин 1972 года рождения, скончался от ран.

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники ППС. Подозреваемого задержали на улице Конева. Неработающего жителя Кирова 1986 года рождения доставили в отдел, нож изъят.

По данным местных СМИ, нападение совершено на супругов, шедших с ребёнком из детского сада. Мать и мальчик успели убежать, глава семьи погиб.