В Кирицах установили бюст заслуженного врача РСФСР Евгения Посельского

В селе Кирицы Спасского района Рязанской области установили бюст заслуженного врача РСФСР Евгения Посельского. Об этом сообщила ВКонтакте районная администрация.

Памятник установили на улице Куйбышевской на повороте к Кирицкому туберкулезному санаторию. Благодаря Евгению Посельскому санаторий стал современным лечебным учреждением.

Евгений Иванович возглавлял Кирицкий туберкулезный санаторий с 1954 года до своей смерти в 1984 году. Он был не только главным врачом, но и директором школы санатория.

За годы его руководства построили четырехэтажный корпус с хирургическим блоком и конференцзалом, столовую и клуб, гаражи и котельную. Капитально отремонтировали Дворцовый корпус для лечения детей с костной патологией. Открыли новые детские отделения: глазное и лимфоурологическое отделения, хирургический блок. Построили многоэтажные дома для сотрудников санатория. Также при Евгении Ивановиче построили подъездные пути к санаторию с дамбой через реку Кирицу, в результате чего образовалось большое красивое озеро.

За большие заслуги перед Родиной Евгений Посельский награжден орденом Трудового Красного знамени, знаками «Отличник здравоохранения», «Отличник народного просвещения», медалями «За оборону Москвы», «За доблестный труд». В 1965 году Евгений Иванович удостоен почетного звания «Заслуженный врач РСФСР».