В Кинешме по морозу бродила раздетая и босая женщина

В городе Кинешма Ивановской области по улице в мороз ходила 82-летняя пенсионерка без обуви и одежды, пишет портал «Кинешемец.RU», ссылаясь на очевидца.

Собеседник издания рассказал, что работает в магазине «Смак» на улице Наволокской. Утром 26 января он заметил, как в помещение вошла пенсионерка: босиком, в одной ночной сорочке.

Пожилая женщина, как описывает сотрудник магазина, «стояла синяя», не могла говорить, так как сильно замёрзла: на улице было минус 11 градусов.

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Затем молодой человек вместе с заведующей отвели пенсионерку на склад, где дали ей тёплые вещи, напоили чаем.

Вскоре бабушка рассказала, что не помнит, как оказалась на улице и где живёт. Однако ей удалось назвать адрес сына.

В итоге пенсионерка добралась до дома в сопровождении полиции и врачей. Сейчас она в порядке.