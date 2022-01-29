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Суббота, 29 января, 2022

В Кинешме по морозу бродила раздетая и босая женщина

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В Кинешме по морозу бродила раздетая и босая женщина

Александр Ильин

В городе Кинешма Ивановской области по улице в мороз ходила 82-летняя пенсионерка без обуви и одежды, пишет портал «Кинешемец.RU», ссылаясь на очевидца.

Собеседник издания рассказал, что работает в магазине «Смак» на улице Наволокской. Утром 26 января он заметил, как в помещение вошла пенсионерка: босиком, в одной ночной сорочке. 

Пожилая женщина, как описывает сотрудник магазина, «стояла синяя», не могла говорить, так как сильно замёрзла: на улице было минус 11 градусов. 

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Затем молодой человек вместе с заведующей отвели пенсионерку на склад, где дали ей тёплые вещи, напоили чаем. 

Вскоре бабушка рассказала, что не помнит, как оказалась на улице и где живёт. Однако ей удалось назвать адрес сына. 

В итоге пенсионерка добралась до дома в сопровождении полиции и врачей. Сейчас она в порядке.

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