В Киеве уничтожена «гордость Зеленского»: эксперт рассказал о новой тактике ударов ВС РФ

Алексей Самохин
Фото: t.me/The_Wrong_Side

В ночь на 28 августа российские ВКС нанесли массированный комбинированный удар по военным объектам в 12 областях Украины. По данным военного эксперта Юрия Кнутова, эта атака могла лишить ВСУ возможности производить свои новые дальнобойные ракеты «Фламинго», о которых недавно с помпой объявил президент Украины. Об этом пишет «Московский комсомолец»

Новая тактика ударов

По словам Юрия Кнутова, теперь российская армия изменила тактику и начала бить непосредственно по предприятиям, связанным с ракетной промышленностью. Эксперт пояснил, что это единственный верный способ предотвратить удары по территории России.

В ночь на 28 августа под удар попали сразу несколько ключевых предприятий в Киеве, среди которых «Спецоборонмаш», «Киевский радиозавод», Ukrspecsystems и другие.

«Мы расширили количество этих ударов и начали работать по тем предприятиям, которые могут быть связаны или непосредственно занимаются производством либо сборкой крылатых ракет и беспилотников большой дальности», — рассказал Кнутов. 

Это позволяет резко сократить число ракет и беспилотников, которые противник может использовать.

«Полагаю, что если наша разведка будет грамотно работать, определять места сборки, производства и хранения и мы будем наносить по ним удары, то шансов, что противник использует большое количество ракет или беспилотников против нас, резко сократится», — считает Кнутов.

Уроки «Грома-2» и «Сапсана»

Кнутов напомнил, что у России уже есть опыт подобной превентивной борьбы. Примерно два года назад Украина применила ракеты «Гром-2», но российские войска перехватили их, вычислили цеха производства на «Южмаше» и нанесли по ним удар. В итоге, по словам эксперта, «мы разнесли весь «Южмаш» и полностью уничтожили комплекс для ракеты «Сапсан», которая является модернизированной версией «Грома-2».

Подобный подход, как считает Кнутов, является единственно верным и будет широко применяться и впредь. Он позволит значительно сократить количество ракет и беспилотников, которые ВСУ могут использовать. А те немногие, которые всё же удастся запустить, будут перехвачены комплексами противовоздушной обороны.

Борьба с дронами-разведчиками

Эксперт также отметил, что в ходе атаки было поражено предприятие Ukrspecsystems, которое производит беспилотники PD-2 и Shark. Первый — это предшественник «Лютого» с дальностью полёта до 1100 км, второй — разведывательный дрон с оптическим и инфракрасным наблюдением.

Юрий Кнутов подчеркнул, что сейчас для России приоритетной целью стало уничтожение именно таких дронов-разведчиков. По его словам, российские войска стараются сбить их любой ценой, чтобы лишить украинское командование разведывательной информации. Из-за этого «украинская армия «слепнет», не знает, куда посылать FPV-дроны, и фактически воюет вслепую».

