В Киеве мобилизовали журналиста Буткевича, называвшего уклонистов «мразями»

Скандального украинского журналиста Богдана Буткевича, резко критиковавшего уклонистов, мобилизовали в ВСУ, пишет RT .

Он выступил в поддержку силовых действий ТЦК, называл критиков военкоматов «тварями», а нежелавших служить «мразями».

Теперь же его жена утверждает, что журналиста нельзя было мобилизовать, поскольку он «выполнял задачи ГУР». Она считает случившееся ответом властей на критику адрес Марьяны Безуглой.

Буткевич также известен оскорбительными высказываниями в адрес жителей Донбасса, он называл их «ненужными людьми».