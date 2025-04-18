Пятница, 18 апреля, 2025
17.9 C
Рязань
Новости мира

В Киеве братья убили мужчину, запрещавшего им слушать русскую музыку

powder

Два брата из Ивано-Франковской области зарезали 29-летнего мужчину в Киеве, запрещавшего им слушать русскую музыку, пишет «Страна.ua».

По данным прокуратуры, парни 21 и 22 лет приехали в украинскую столицу, чтобы найти работу. На улице они познакомились с 29-летним мужчиной и позвали его к себе домой. В квартире молодые люди стали распивать спиртное.

Вскоре между ними вспыхнула ссора, поскольку братья хотели послушать русскую музыку, однако их гость сразу же попросил выключить ее.

«Они более 20 раз ударили его ножом и металлической кастрюлей», — говорится в публикации.

Реклама

В итоге потерпевший умер, а братьев задержали.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.