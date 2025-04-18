В Киеве братья убили мужчину, запрещавшего им слушать русскую музыку

Два брата из Ивано-Франковской области зарезали 29-летнего мужчину в Киеве, запрещавшего им слушать русскую музыку, пишет «Страна.ua».

По данным прокуратуры, парни 21 и 22 лет приехали в украинскую столицу, чтобы найти работу. На улице они познакомились с 29-летним мужчиной и позвали его к себе домой. В квартире молодые люди стали распивать спиртное.

Вскоре между ними вспыхнула ссора, поскольку братья хотели послушать русскую музыку, однако их гость сразу же попросил выключить ее.

«Они более 20 раз ударили его ножом и металлической кастрюлей», — говорится в публикации. Реклама

В итоге потерпевший умер, а братьев задержали.