В Киеве братья убили мужчину, запрещавшего им слушать русскую музыку

Два брата из Ивано-Франковской области зарезали 29-летнего мужчину в Киеве, запрещавшего им слушать русскую музыку, пишет «Страна.ua».
По данным прокуратуры, парни 21 и 22 лет приехали в украинскую столицу, чтобы найти работу. На улице они познакомились с 29-летним мужчиной и позвали его к себе домой. В квартире молодые люди стали распивать спиртное.
Вскоре между ними вспыхнула ссора, поскольку братья хотели послушать русскую музыку, однако их гость сразу же попросил выключить ее.
В итоге потерпевший умер, а братьев задержали.