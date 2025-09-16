В Керчи выгнали из кафе участника спецоперации и его жену

Участника спецоперации, его жену и друга не пустили в кафе на улице Театральной в Керчи в День города, пишут «Аргументы недели».

Инцидент произошел 13 сентября. Боец уточнил, что сотрудники заведения отказалась их обслуживать, а затем и вовсе попросили выйти. Они сослались на распоряжение не пускать в общественные места людей в военной форме.

«Вы вообще понимаете кто мы и откуда мы вернулись?» — возмутился мужчина.

При этом участник СВО был трезвый и вел себя спокойно. На нем была спортивная куртка, штаны камуфляжного цвета и кепка. Он обратился с заявлением в полицию.

Мэр Керчи Олег Каторгин пока не прокомментировал инцидент.