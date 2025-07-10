В Кемеровской области полиция расследует исчезновение 19-летней студентки

В Кемеровской области 7 июля 2025 года пропала 19-летняя студентка технического колледжа Валерия. Последний раз она выходила на связь с молодым человеком и сестрой, после чего её телефон перестал отвечать. Полиция подозревает в причастности к её исчезновению и возможному убийству 23-летнего Анатолия, общего знакомого девушки и её парня. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Валерия, студентка третьего курса технического колледжа, была примерной учащейся, подрабатывала в приёмной комиссии и увлекалась стрельбой из винтовки, а также волонтёрской деятельностью. 7 июля с её телефона пришло сообщение молодому человеку, в котором она написала о разрыве отношений. Сестре Валерия написала, что гуляет, но не смогла записать голосовое сообщение или ответить на звонок. Родные, обеспокоенные её поведением, подняли тревогу, так как ранее девушка не исчезала без предупреждения.

Поиски Валерии продолжались несколько дней. Родственники и волонтёры прочесывали окрестности, но следов студентки найти не удалось. Полиция установила, что последним, кто видел девушку, был 23-летний Анатолий, также занимавшийся волонтёрством. По предварительным данным, 6 июля он пришёл к Валерии домой, они вместе выпивали и разговаривали.

Следствие считает, что в какой-то момент между Анатолием и Валерией произошёл конфликт, причины которого пока не установлены. Молодой человек, предположительно, напал на девушку с ножом. После этого спрятал тело в сумку и вывез в лесной массив. Затем подозреваемый прибрался в квартире Валерии, чтобы скрыть следы преступления, и отправил сообщения с её телефона, чтобы отвести подозрения.

В ходе обыска в квартире Анатолия сотрудники полиции обнаружили ноутбук и другие личные вещи, принадлежавшие пропавшей студентке. Подозреваемого задержали, в настоящее время он находится на допросе. Тело Валерии в лесу пока не найдено, поиски продолжаются с привлечением кинологов и волонтёров.

По факту исчезновения девушки возбуждено уголовное дело. Следователи рассматривают версию убийства, предусмотренную статьёй 105 Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.