В Кемерово суд вынес обвинительный приговор всем фигурантам первого дела о пожаре в «Зимней Вишне»

Заводский районный суд Кемерово признал виновными всех восьмерых фигурантов первого дела пожаре в торговом центре «Зимняя Вишня», сообщают РИА Новости.
Виновными признаны гендиректор ТЦ Надежда Судденок, руководители компании-собственника Георгий Соболев и Юлия Богданова; руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко; специалист противопожарной системы Александр Никитин; сотрудник ЧОПа Сергей Антюшин; работник пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин и начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрей Бурсин.
Их обвиняют в халатности, нарушении требований пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Напомним, пожар в «Зимней Вишне» произошёл 25 марта 2018 года. Трагедия унесла жизни 60 человек, большинство из которых — дети.