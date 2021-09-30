11.1 C
Рязань
Четверг, 30 сентября, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

В Кемерово суд вынес обвинительный приговор всем фигурантам первого дела о пожаре в «Зимней Вишне»

Александр Ильин
В Кемерово суд вынес обвинительный приговор всем фигурантам первого дела о пожаре в «Зимней Вишне»

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Заводский районный суд Кемерово признал виновными всех восьмерых фигурантов первого дела пожаре в торговом центре «Зимняя Вишня», сообщают РИА Новости.

Виновными признаны гендиректор ТЦ Надежда Судденок, руководители компании-собственника Георгий Соболев и Юлия Богданова; руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко; специалист противопожарной системы Александр Никитин; сотрудник ЧОПа Сергей Антюшин; работник пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин и начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрей Бурсин.

Их обвиняют в халатности, нарушении требований пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, пожар в «Зимней Вишне» произошёл 25 марта 2018 года. Трагедия унесла жизни 60 человек, большинство из которых — дети.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,678ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]