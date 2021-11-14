В Кемерово разнорабочий украл со склада 365 пачек семечек на сумму 870 тысяч рублей

В Кемерово разнорабочий, трудящийся на товарном складе, украл 365 пачек семечек. Сумма ущерба составила 870 тысяч рублей, сообщает агентство РИА Новости.

По данным полиции, 33-летний ранее судимый за кражи мужчина во время обеденного перерыва похитил два поддона с семечками и две коробки с кофе. После чего продал их. Злоумышленника вскоре поймали правоохранители.

В полиции возбуждено уголовное дело по статье о краже. Рабочему грозит до 6 лет колонии.

Уточняется, что часть похищенного удалось вернуть законному владельцу — 52-летнему директору склада.