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Вторник, 15 февраля, 2022

В Казани девушка выложила видео в TikTok и погибла

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В Казани девушка выложила видео в TikTok и погибла

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Накануне в ЖК «Легенда» в Казани скончалась 20-летняя девушка из Чебоксар, пишет портал Indie News со ссылкой на источник.

Инцидент произошел вечером 12 февраля. Тело погибшей нашли на проезжей части около дома №18/2 по улице Аметьевская магистраль.

«Перед смертью она находилась на 26 этаже дома, где в соцсети выложила видеообращение», – рассказал источник.

По предварительным данным, накануне трагедии она выложила видео в TikTok. Вероятной причиной случившегося стало падение с высоты. Погибшая находилась на учете в психоневрологическом диспансере. СК ведет проверку ее смерти.

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