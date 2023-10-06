В Касимовском районе завершился ремонт дороги на Елатьму

В Касимовском районе завершился ремонт нескольких участков автодороги Касимов — Новая Деревня — Елатьма — Савостьяново — Ардабьево — Дмитриево. Как сообщили в региональном Минтрансе, работы проводился в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Там рабочие сняли старое покрытие, вместо него уложили два слоя асфальтобетона. Также на объекте укрепили обочины, обустроили съезды и примыкания, нанесли разметку. Кроме того, там появились обновлённые остановочные павильоны и дорожные знаки.

Общая протяжённость отремонтированных участков составляет 12,9 км.