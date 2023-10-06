Пятница, 6 октября, 2023
На главнуюНовости РязаниНовости Касимова

В Касимовском районе завершился ремонт дороги на Елатьму

7info7

В Касимовском районе завершился ремонт нескольких участков автодороги Касимов — Новая Деревня — Елатьма — Савостьяново — Ардабьево — Дмитриево. Как сообщили в региональном Минтрансе, работы проводился в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Там рабочие сняли старое покрытие, вместо него уложили два слоя асфальтобетона. Также на объекте укрепили обочины, обустроили съезды и примыкания, нанесли разметку. Кроме того, там появились обновлённые остановочные павильоны и дорожные знаки.

Общая протяжённость отремонтированных участков составляет 12,9 км.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах