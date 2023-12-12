В Касимовском районе запустили новый цех по переработке молока

В Касимовском районе 11 декабря запустили новый цех по переработке молока. Старт автоматизированной линии по переработке и производству молочной продукции кооператива «Ермолово» дал губернатор Рязанской области Павел Малков.

Ферма насчитывает более 700 голов крупнорогатого скота, жирность молока достигает 4%, а «товарное молоко» составляет 97% от общего удоя хозяйства. В 2022 году кооператив «Ермолово» получил грант на развитие материально-технической базы на сумму более 8 миллионов рублей на приобретение специализированного транспорта и линейной доильной установки с танком — холодильником.

В настоящее время введён в эксплуатацию цех по производству продукции мощностью 6 тонн переработки сырого молока в сутки, сообщает ВКонтакте администрация Касимовского района.

Все высокотехнологичное оборудование, на котором изготавливается питьевое молоко, кефир, ряженка, творог, сметана, а также линия упаковки отечественного производства.

Продукция будет поставляться в розничные точки Касимовского и других районов Рязанской области, Москву, учреждения социальной сферы. Вся молочная продукция промаркирована согласно действующему законодательству.

Фото: vk.com/kasrayon