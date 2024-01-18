В Касимовском районе задержали распространителя наркотиков

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» выявили жителя поселка Крутоярский, работавшего по найму на нелегальный сетевой накромаркет.

Полицейские в процессе оперативной работы установили, что 28-летний мужчина занимается сбытом различных наркотиков в Касимовском и Сасовском районах. По указаниям кураторов он на своем автомобиле ездил в Рязань, забирал из тайников оптовые партии и по частям распространял через закладки в своей зоне ответственности. После очередной такой поездки за криминальным товаром курьера задержали оперативники.

В ходе досмотра у злоумышленника были изъяты 50 граммов производного N- метилэфедрона и 8 граммов марихуаны. Также на участке местности в Касимове полицейские обнаружили закладку с «синтетикой» массой более 1 грамма, которую ранее сделал задержанный.

Следователем МО МВД России «Касимовский» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Он помещен под стражу в порядке ст. 91 УПК РФ. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности и других участников преступной группы.